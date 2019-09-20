Denizli'de öğretmen kazada yaralandı

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öğretmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Özlüce Mahallesi istikametine giden Serap Ş. yönetimindeki 20 AAC 192 plakalı otomobil, Habipler Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Serap Ş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlkokulda görevli olan sınıf öğretmeni Serap Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.