Son Dakika Haberleri: Denizli'de öğretmenin müdür tarafından darbedildiği iddiası
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Denizli'de öğretmenin müdür tarafından darbedildiği iddiası

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki özel bir lisede fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan kişi, okul müdürü tarafından darbedildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Denizli'de öğretmenin müdür tarafından darbedildiği iddiası, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki özel bir lisede fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan kişi, okul müdürü tarafından darbedildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.
Fen bilgisi öğretmeni Abdul Muddalip Ünal (29), gazetecilere yaptığı açıklamada, okuldaki işini bırakmak için müdür Ö.D'nin (43) yanına çıktığını, müdürün sözleşmesi olduğunu, işi bırakamayacağını söylediğini ve boğazını sıkıp yüzüne tokat attığını iddia etti.
Müdürün tekrar çağırması üzerine odasına gittiğini ve burada güvenlik görevlisi ile diğer öğretmenlerin önünde kendisine tokat attığını ileri süren Ünal, "Aldığım darbeyle yere düşüp baygınlık geçirdim. Beni öldüreceğini söylüyordu. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle dışarı çıktım." dedi.
Ünal, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek darp raporu aldığını, Kınıklı Karakoluna giderek müdürden şikayetçi olduğunu kaydetti.
Gözaltına alınan Ö.D, ifadesinde, darp olayını kabul etmeyerek, öğretmenin sözleşmesini tek taraflı feshetmek için bu yola başvurduğunu ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:52 Kaynak: AA
Pamukkale, Denizli, Güncel
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