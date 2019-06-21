Denizli'de öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı
27 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenler ve çocuklarını taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:27 Kaynak: AA
'nin Pamukkale
ilçesinde öğretmenler ve çocuklarını taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Honaz
Milli Parkı'nda düzenlenen "Doğada Öğreniyorum" etkinliğine katılan Hürriyet
Ortaokulu öğretmenleri ve çocuklarının bulunduğu 20 S 0655 plakalı servis midibüsü, Cankurtaran
Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile 14 öğretmen ve 2 çocuk yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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