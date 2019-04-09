Denizli'de Okul İdarecilerine Darp İddiası

Denizli Valiliği, Merkezefendi ilçesindeki bir okulda darp iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Denizli Valiliği, Merkezefendi ilçesindeki bir okulda darp iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bugün Merkezefendi ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayla ilgili bazı medya organlarında haber ve paylaşımların yer aldığı hatırlatıldı.



Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Merkezefendi ilçesindeki bir ortaokulda, okul müdürlüğü tarafından yürütülen ve Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna intikal eden 7. ve 8. sınıflarda meydana gelen taciz olayının muhatabı 8. sınıf öğrencisi ile yine aynı öğrencinin babası, annesi ve amcası 9 Nisan Salı günü saat 10.30 sularında okula gelerek müdür yardımcısı odasında okul müdürü ve müdür yardımcıları ile tartışmaya başlamıştır. Tartışma büyüyerek fiili saldırıya dönüşmüş olup, okul müdürü ve müdür yardımcısı darbedilmiştir. Okul yöneticilerinin taraf olmadığı kavga okul polisi, güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenler tarafından yatıştırılmıştır.



Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, olayda adı geçen öğrenci ve velisi ile yakın akrabası ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne sevk edilmiştir."



Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ile iki yardımcısını darbettiği gerekçesiyle bir öğrencinin yakınları gözaltına alınmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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