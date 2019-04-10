Son Dakika Haberleri: Denizli'de Okul İdarecilerine Darp İddiası

Denizli'de Okul İdarecilerine Darp İddiası

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul müdürü ve yardımcılarını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 öğrenci yakını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul müdürü ve yardımcılarını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 öğrenci yakını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sırakapılar Mahallesinde, Sevil Kaynak Ortaokulu Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile yardımcıları Yusuf Zengin ve Tarık Ertunç'u çıkan tartışmada darbettiği iddia edilen, okuldan uzaklaştırma alan 8. sınıf öğrencisi K.B.Ö'nün (14) babası S.Ö, annesi S.Ö. ve amcası O.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Müdür ve yardımcılarının polise verdikleri ifadede, görüşmek için okula geldiklerini belirten öğrenci yakınlarının, "Bizim oğlumuz taciz olayına karışmamıştır, öyle bir şey yapmaz, biz ona güveniyoruz." dediklerini, daha sonra da odada kamera olup olmadığını kontrol ettikten sonra hakaret ve tehditle başlayan tartışmada yumrukla kendilerine vurmaya başladıklarını savundu.

Sesi duyan güvenlik görevlileri ve okul polisinin içeri girmeye çalıştığını fakat öğrencinin amcası O.S'nin kapıya dayanarak izin vermediğini belirten müştekiler, kendilerinin müdahalede bulunmadıklarını, kapının açılmasından sonra da öğrenci yakınlarının kavgayı koridorda devam ettirdiklerini, güvenlik görevlilerince okulun dışına alınıncaya kadar sözlü ve fiili saldırıda bulunduklarını aktardı.

Zanlılar ise ifadelerinde okul idarecilerini darbetmediklerini ileri sürdü.

Sendikalardan basın açıklaması

Öte yandan Türk Eğitim-Sen (TES), Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri saldırıya tepki gösterdi.

TES Şube Başkanı Emre Erdoğan, Eğitim-İş Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Dede ile sendika üyeleri okulun önünde saldırıyı kınayan basın açıklaması düzenledi.

Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Sevil Kaynak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi K.B.Ö. hakkında okuldan uzaklaştırma ve okul değiştirme kararı verilmiş, okula alınmayan K.B.Ö'nün babası S.Ö, annesi S.Ö. ve amcası O.Ö, okul müdürü ile iki yardımcısını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:19 Kaynak: AA
Merkezefendi, Denizli, Güncel
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