Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü okul müdürü Melahat Canbaz (38), yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:26 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü okul müdürü Melahat Canbaz (38), yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Gölcük
Mahallesi Akşar
yolu Karapınar
mevkisinde meydana geldi. Gölcük Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Melahat Canbaz, göreve giderken yönetimindeki 20 KC 284 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yoldan çıkıp içinde bir miktar su bulunan su kanalına uçtu. Yan yatan otomobilin sürücüsü Canbaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralı Melahat Canbaz'ı Acıpayam Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Canbaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü Adnan Oktar davasında 2. gün: Tarkan Yavaş "turnike sistemi" ile ilgili konuştu Son Dakika: Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını istedi Son dakika: 2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü