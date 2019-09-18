Son Dakika Haberleri: Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı
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Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü okul müdürü yaralandı.

Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü okul müdürü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam'dan Gölcük Mahallesi istikametine giden Melahat C. yönetimindeki 20 KC 284 plakalı otomobil, Karapınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Melahat C'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bir ortaokulda müdür olan sürücü Melahat C'nin okula gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Acıpayam, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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