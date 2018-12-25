Son Dakika Haberleri: Denizli'de 'Okul Sporları Futbol Gençler Turnuvası' Yapılacak

Denizli'de 'Okul Sporları Futbol Gençler Turnuvası' Yapılacak

1 saat önce

Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler turnuvalarında dereceye giren takımlar, 11-13 Ocak tarihlerinde Denizli'de gerçekleşecek grup maçlarında kenti temsil edecek.

Denizli'de 'Okul Sporları Futbol Gençler Turnuvası' Yapılacak, System.String[]
Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler turnuvalarında dereceye giren takımlar, 11-13 Ocak tarihlerinde Denizli'de gerçekleşecek grup maçlarında kenti temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Futbol Gençler müsabakaları sona erdi. Yeşilköy Servergazi Futbol Sahasında oynanan müsabakalara erkeklerde 19 takım, kızlarda 3 takım katıldı. Çekişmeli maçlar sonunda erkeklerde Gülay Kaynak Sarıkaya MTAL, Denizli Lisesi, Yunus Emre MTAL ve Özel Çınar Temel Lisesi takımları dörtlü finale kalan takımlar oldu. Final grubunda rakiplerine üstünlük kuran Özel Çınar Temel Lisesi, şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Genç Kızlarda ise oynadığı maçlarda rakiplerine gol yağdıran Servergazi Borsa İstanbul MTAL şampiyon oldu.

Ödül töreni ile kupa ve madalyalarını alan şampiyon takımlar, grup maçlarında Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı. Futbol grup aşaması maçları 11-13 Ocak 2019 tarihlerinde Denizli'de oynanacak. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:45 Kaynak: İHA

Spor
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