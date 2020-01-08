Denizli'de okul sporlarına 29 bin 157 öğrenci katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizli'de okul sporlarına 29 bin 157 öğrenci katıldı - Son Dakika Spor

Denizli'de okul sporlarına 29 bin 157 öğrenci katıldı

6 saat önce

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019-2020 'Okul Sporları' etkinliklerine 29 bin 157 öğrencinin spor faaliyetlerine katıldığı belirtildi.

Denizli'de okul sporlarına 29 bin 157 öğrenci katıldı, System.String[]

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019-2020 'Okul Sporları' etkinliklerine 29 bin 157 öğrencinin spor faaliyetlerine katıldığı belirtildi.


Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul spor etkinliklerinde şampiyon olan takım ve sporcular belli olmaya başladı. Kent'in her bölgesindeki spor salonlarındaki farklı branş müsabakalar, şölenleri aratmadı. Gençler boks, güreş, halter, karate ve kick boks branşlarında şampiyonlar belli olurken takım sporlarında Basketbol ve Voleybol şampiyonları kupalarını kaldırdı.


Okul sporlarına katılım her geçen gün artarken bu sene katılımlarda rekor sayı bekleniyor. Bir önce ki döneminde il genelinde 29 bin 157 öğrenci spor faaliyetlerine katılırken, henüz sezonun ilk çeyreğinde 10 binin üzerinde öğrenci 41 branşta faaliyetlere katılıyor.


Okul spor faaliyetleri ile öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, yetenekleriyle potansiyellerini ortaya çıkarmalarını arzu ettiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, faaliyetlere olan ilgiden memnun olduklarını kaydetti. - DENİZLİ

Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tolga Ciğerci: "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım"
Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:14 Fenerbahçe, Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
23:13 Fenerbahçe, Falette'yi açıkladı - Son Dakika Spor
23:11 Darüşşafaka Tekfen 73-69 Dolomiti Energia - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
23:11 Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi... - Son Dakika Spor
22:21 Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:20:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de okul sporlarına 29 bin 157 öğrenci katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]