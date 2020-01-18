Denizli'de okul yakınında uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de okul yakınında uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de okul yakınında uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde okulun karşısında uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Denizli'de okul yakınında uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde okulun karşısında uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekibi, Kocabaş Mahallesinde bir kişinin okul çevresinde uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu L.D. (40), gözaltına alındı.

Evinde 700 gram esrar ele geçirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli L.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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