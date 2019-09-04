Denizli'de okula dönüş hediyeleri Forum Çamlık AVM'den

Denizli Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 4-10 Eylül tarihleri arasında 125 TL'lik alışveriş karşılığında okula dönüş hediyeleri için "kazı-kazan" kampanyası başladı.



Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, alışveriş yaparken kazandırmaya devam ediyor. 4 ile 10 Eylül tarihleri arasında saat 14.00-22.00 arasında gerçekleştirilecek kampanya ile çocukların okul heyecanına ortak olacak olan Forum Çamlık AVM'de aynı gün içinde yapılan 125 TL'lik alışveriş karşılığında içerisinde okula dönüş hediyelerinin bulunduğu "kazı-kazan" kampanyası başlatıldı.



Kampanyada çocuklar için hazırlanan sırt çantası, boya kalemleri, kalemlik seti, hediye çekleri ve satranç setlerinin bulunduğu çeşitli hediyeler sahiplerini bekliyor. - DENİZLİ