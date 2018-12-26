Denizli'de Okullara Kar Tatili
11 dakika önce
Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.
Denizli
'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baklan
, Bekilli
, Çal
, Çivril
ve Güney ilçeleri ile Pamukkale
'nin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.
Denizli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık
2018 Çarşamba
günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar
, Güzelpınar ve Akdere
mahallelerimizdeki okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Babadağ
ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:38 Kaynak: AA
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