Denizli'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Son Dakika

Denizli'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

6 saat önce

Denizli'de alacak meselesi yüzünden vurularak öldürülen iki kardeşin cenazesi, memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünde toprağa verildi.

Denizli'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi, System.String[]

Denizli'de alacak meselesi yüzünden vurularak öldürülen iki kardeşin cenazesi, memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünde toprağa verildi.

Veysel Akpınar (31) ve Mustafa Akpınar (40) kardeşlerin cenazesi, kara yolu ile memleketleri Demirbel köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınan iki kardeş için Demirbel Köyü Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

İki kardeşin cenazesi namazın ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Şüpheli Hüseyin Arslan 12 Ocak Pazar günü, aralarında alacak meselesi olduğu ileri sürülen iki kardeşi ve Ramazan Küçük'ü tabancayla öldürmüş, daha sonra da kendini vurmuştu.

Denizli, Şuhut, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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