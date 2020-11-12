Öldürülen üniversite öğrencisi genç kız, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evinde öldürülmüş halde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Cennet Tuğba Tokbaş'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Çakmak Mezarlığı'na getirildi.

Genç kızın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğu belirtilirken pandemi tedbirleri uygulanan törene, anne Okşan, baba Murat Tokbaş ile az sayıdaki yakınları katıldı. Cenaze, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Pamukkale Üniversitesinde öğretim görevlisi olan baba Tokbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Kızımla ilgili basında bazı yanlış haberler var. Kızım apartta tek başına yaşıyordu. Zanlıyla herhangi bir birlikte yaşama durumu söz konusu değildi. Yaklaşık 1,5 aydır bir arkadaşlıkları vardı. Olayın daha detaylı bilgisine sahip değilim. Kızımı cinayete kurban verdim. Bir insan ne hissedebilirse onu hissediyorum. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bir baba başka ne isteyebilir ki?"

Olayın geçmişi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde R.B.H'nin annesi, oğlunun kız arkadaşıyla tartıştığını belirterek polisten, genç kızın sağlık durumunu kontrol etmesi için yardım istemişti.

Polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak'taki apartta ikamet eden Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı, boğazı sıkılarak öldürülmüş halde bulmuştu.

Tokbaş'ın erkek arkadaşı R.B.H, tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde, son olarak Tokbaş'ın evin anahtarını kaybetmesi nedeniyle tartıştıklarını söylemişti.