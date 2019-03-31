Son Dakika Haberleri: Denizli'de Onlarca Vatandaş Seyyar Sandıklarda Oy Kullandı

Denizli'de Onlarca Vatandaş Seyyar Sandıklarda Oy Kullandı

1 saat önce

- Denizli'de onlarca vatandaş seyyar sandıklarda oy kullandı Engelli ve yatalak hastaların sandık ayağına gittiDENİZLİ - 31 Mart yerel seçimleri dolayısı ile Denizli'de sandığa gidemeyen onlarca engelli ve yatalak hastanın ayağına sandık gitti.

- Denizli'de onlarca vatandaş seyyar sandıklarda oy kullandı
Engelli ve yatalak hastaların sandık ayağına gitti

DENİZLİ - 31 Mart yerel seçimleri dolayısı ile Denizli'de sandığa gidemeyen onlarca engelli ve yatalak hastanın ayağına sandık gitti.
Kentte oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği gibi 08.00'de başladı. Oy verme işlemi ile birlikte kentte yaşayan ve kendi imkanları ile oy kullanamayacak olan engeli ve yatalak hastalar için seyyar, gezici sandıklar devreye girdi. Merkezefendi İlçe Seçim Kurulu'na bağlı seçim görevlileri kendilerine tahsis edilen araçlarla sandıkları oy kullanamayacak durumda olan vatandaşların evlerine götürerek oylamaya katılımlarını sağladı. Gezici sandık görevlilerine bir polis memuru da eşlik etti. Görevlileri sandık başkanı gözetiminde sandık ve seyyar oy kullanma kabini ile engelli ve hasta vatandaşların oylarını kullanmalarını sağladı. Onlarca vatandaşın oy kullanmasını sağlayan ekiplerin bir adresi de Bahçelievler Mahallesi 3060 sokakta yaşayan ve 5 beyin ameliyatı geçirdikten sonra engelli durumuna gelen 36 yaşındaki Fatma Salınan oldu.
"Allah razı olsun devletimizi kendisine sahip çıktı"
Sandık görevlileri Salınan'ın evinde kaldığı odaya çıkarak annesi Altın Ercasim'in yardımı ile oyunu kullanmasını sağladı. Gezici ekip oy kullanımın ardından geldikleri araç ile evden ayrıldılar.
Oy kullanma işlemi sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ercasim, "Kızım beyninden 5 defa ameliyat oldu, Allah razı olsun devletimizi kendisine sahip çıktı. Kızım aynı zamanda epilepsi hastası. Hizmetten yani sandığın evimize getirilmesinden çok memnunum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Denizli, Genel
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