Denizli'de organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı

12 dakika önce

Denizli'de kaçırdıkları kişiyi 3 gün kelepçeli şekilde alıkoydukları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 zanlı tutuklandı.

Denizli'de organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de kaçırdıkları kişiyi 3 gün kelepçeli şekilde alıkoydukları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, "kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.


Ekipler bu kapsamda, R.D'nin kaçırılarak 3 gün boyunca bir evde kelepçeli şekilde zorla tutulduğunu belirledi.


Adrese düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Eli kelepçeli halde bulunan R.D. de kurtarıldı.

Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ekstazi hap ve çok sayıda mermi bulundu.


Şüpheliler Barış D, Abdullah K, Deniz D, Cemil C, Ersin E, Hatice Ö. ve Taylan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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