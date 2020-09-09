Denizli'de orman yangını - Son Dakika

Yenidere Mahallesi Muhtarı Ahmet Vire, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam üzeri çıkan orman yangınında ekiplerin anında müdahalesi sayesinde korkulacak bir durum oluşmadığını söyledi.

Öte yandan aynı bölgede önceki yıllarda 3 kez yangın çıktığı ve söndürüldüğü belirtildi.

Bölgede yaşayanların da destek verdiği çalışmalar sonucu 5 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Yenidere Mahallesi Sarıarmut mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

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