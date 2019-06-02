Denizli'de orman yangını
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:08 Kaynak: AA
'nin Pamukkale
ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kocadere
Mahallesi Üvez mevkindeki kızılçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bir helikopter, karadan 4 arazöz ve 30 orman işçisiyle müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu
, yaptığı açıklamada, yangının iki farklı noktadan çıktığını belirlediklerini, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ve yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.
Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı...O anlar kamerada
Son Dakika! 3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar
Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor
Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı