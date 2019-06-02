Son Dakika Haberleri: Denizli'de orman yangını
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Denizli'de orman yangını

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kocadere Mahallesi Üvez mevkindeki kızılçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bir helikopter, karadan 4 arazöz ve 30 orman işçisiyle müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yaptığı açıklamada, yangının iki farklı noktadan çıktığını belirlediklerini, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ve yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:08 Kaynak: AA
Kocadere, Pamukkale, Denizli, Güncel
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