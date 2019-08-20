Denizli'de orman yangını
1 saat önce
DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:01 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Kale
ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Esenkaya Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 33 orman işçisi, 11 arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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