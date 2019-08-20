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Denizli'de orman yangını

1 saat önce

DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

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DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Esenkaya Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 33 orman işçisi, 11 arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.


Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:01 Kaynak: DHA
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