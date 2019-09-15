Son Dakika Haberleri: Denizli'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de orman yangını

49 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı.

Denizli'de orman yangını, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklkar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.

Denizli, Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'daki yangında 3 katlı konak zarar gördü
Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi Gaziantep'te bir düğünde halayda başlayan kavgada 3 kişi yaralandı MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:23:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]