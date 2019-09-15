Denizli'de orman yangını
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Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklkar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale ediliyor.
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