F.T'nin evinde olduğu tespit edildi. F.T, ifadesinde, yolu kaybettiği için merkezi aradığını, yolu bulduktan sonra da evlerine döndüklerini, bu sırada telefonunun şarjının bittiğini söyledi.

Pamukkale 'de ormanlık alanda dönüş yolunu bulamadıkları için yardım isteyen iki genç, evlerinde ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Çamlaraltı Mahallesi, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de ormanda aranan 2 genç, evlerinde bulundu - Son Dakika

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