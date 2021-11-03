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Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı - Son Dakika

Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı

03.11.2021 12:57
Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alandaki istiflenmiş odunları kamyonetiyle götürmeye çalışan kişi, araziye kurulan foto kapan sayesinde yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alandaki istiflenmiş odunları kamyonetiyle götürmeye çalışan kişi, araziye kurulan foto kapan sayesinde yakalandı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin doğal hayatı gözlemlemek amacıyla yerleştirdiği foto kapana, Cankurtaran mevkisindeki odun hırsızlığı görüntüsü takıldı.

İnternet aracılığıyla bilgisayar ekranına düşen görüntülerden, bir kişinin Orman Bölge Müdürlüğünce satışa hazırlanan odunları kamyonete yüklediğini tespit eden orman muhafaza ekibi, aracı yolda durdurdu.

Şüpheli B.A, olay yerine çağrılan jandarma ekibince gözaltına alındı. Odunlar ve hırsızlıkta kullanılan kamyonete el kondu.

Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı
Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı
Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı

Orman Bölge Müdürlüğü, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı - Son Dakika
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