Denizli'de ortaokul öğrencisi iki kuzen, araba yapıyor - Son Dakika

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde ortaokul 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Efe Çiğdem ile aynı yaştaki amcasının oğlu Muhammet Çiğdem, motorlu taşıt imal ediyor.

Evlerinin avlusundaki atölyede kaynak yapmayı öğrenip metal profillerle aracın iskeletini oluşturan iki kuzen, benzinli çapa makinesi motorunu, araçlarına monte etti. Çocuklar araçlarına koltuk ve sinyalizasyon sistemi kurmak için ise çalışmaları sürdürüyor.

Çocuklardan Efe Çiğdem, AA muhabirine, imal ettikleri aracı köyde eğlenmek ve markete giderken kullanmayı istediklerini belirtti.

Daha önce de araba yapmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan Çiğdem, "Yazın çalışıp 1000 lira kazandım. O parayla hurdacılardan malzeme aldık. Bazı yerlerde paramız yetmedi. Babalarımız destek çıktı ve en son arabayı bu hale getirdik." dedi.

Muhammet Çiğdem ise kuzeninin fikriyle yola çıktıklarını belirterek, "TRT'de Gönül Dağı dizisi başlamıştı. Buradan ilham alıp daha büyük bir araba yapma düşüncesini bana da söyledi. Ben de 'Tamam yapalım' dedim. Onların evi uygun olmadığı için arabayı bizim evin avlusunda yaptık. Eksikleri var, pedallarını yapacağız. Bir de koltuk yapacağız. Küçükken kuzenim kadar olmasa da benim de bunlara merakım vardı. Kuzenim araba yapmak isteğini söyleyince ben de heyecanlanmıştım. Arabayı yaptık." diye konuştu.

Serinhisar Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali Kaygın, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Gençler yaptıkları arabanın görsellerini bana mesaj attılar. Çok heyecanlandım. Bizim insanımızın zeki, çalışkan olduğunu zaten biliyoruz. Geldim yerinde inceledim. Ailelerinin de desteğini görünce sevindim. Böyle öğrencilerle aynı çatı altında olmaktan gurur duyuyorum. Kendilerine teşekkür ederim. İnşallah araba tamamlanınca onunla gezeceğiz. Arabayı okulumuzda da sergileyeceğiz." dedi.

Efe'nin babası Ercan Çiğdem, Efe'nin merakının küçüklüğünden geldiğini ifade ederek, "Elektrikli aletler yapmıştı. Bu araba işini benimle paylaştı. Ben de olumlu karşıladım. Gereken desteği verdim. Buraya kadar geldi. Bundan sonra daha bakalım neler yapacak." ifadelerini kullandı.