Denizli'de ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Denizli'de ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Gökçeler Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Sabriye Serdar, iki oğluyla ot toplamak için dağlık alandaki kayalıklara çıktı. Yamaçtaki otları toplamak istediği sırada dengesini kaybeden Serdar, kayalıklardan düştü. Kadının oğlu Mehmet Ali Serdar, cep telefonuyla durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Kayalıklarda bulunan Serdar'ın cenazesi, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince alınarak morga konuldu. Jandarma ekiplerince, kadının oğulları Mehmet Ali ve Hamza Serdar'ın ifadesi alındı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:33

Kaynak: AA

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