Son Dakika Haberleri: Denizli'de Otizmli Çocuklar ve Aileleri Unutulmadı

Denizli'de Otizmli Çocuklar ve Aileleri Unutulmadı

27 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin Dünya Otizm Günü nedeniyle gerçekleştirdiği etkinlikte engelli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Denizli'de Otizmli Çocuklar ve Aileleri Unutulmadı, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin Dünya Otizm Günü nedeniyle gerçekleştirdiği etkinlikte engelli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Dünya Otizm Günü etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Denizli At Çiftliği'nde etkinlik düzenledi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, DENTAŞ Özel Eğitim ve Oktay Mersin Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, aileleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Çocuklar aileleri birlikte vakit geçirmenin yanı sıra ata binerek güzel bir gün geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Engelliler Meclisi'nin tüm etkinlerindeki gayesinin engellilerin ve ailelerinin toplumla uyumunu sağlamak olduğunu kaydetti. Güngör "Bizleri bu noktada yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik çerçevesinde aileler ile sayı yarışması yapıldı. Yarışma sonucu 5 veliye Değirmenci ve Çetin tarafından Denizlispor forması verildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Denizli, Güncel
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