Son Dakika Haberleri: Denizli'de oto kiralaması yapılan iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Denizli'de oto kiralaması yapılan iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto kiralaması yapılan iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de oto kiralaması yapılan iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto kiralaması yapılan iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki oto kiralaması yapılan iş yerinin sahibi Ahmet Ü. ve oğlu Ali Ü. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları Ersin Ö. ve M.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ü. ve Ali Ü. ile Ersin Ö. silahla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.E. polise teslim oldu.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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