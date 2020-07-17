Denizli'de oto pazarları yeniden açılıyor

Öte yandan belirtilen kurallara uymayanlara ise idari para cezası kesileceği açıklandı. - DENİZLİ

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs önlemlerine ilişkin konular ele alındı. Toplantıda alınan karara göre, faaliyetleri geçici olarak durdurulan oto pazarlarının korona virüs (Kovid-19) önlemleri alınması şartıyla yeniden faaliyete başlayabileceği belirtildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karararla, faaliyetleri durdurulan oto pazarlarının korona virüs önlemleri şartıyla yeniden faaliyete başlayabileceği duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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