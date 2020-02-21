Denizli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Denizli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

6 saat önce

Denizli'de Vali Hasan Karahan'ın başkanlığında, şehirlerarası otobüs kazaları ve ilgili kurumlarla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Denizli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, System.String[]

Denizli'de Vali Hasan Karahan'ın başkanlığında, şehirlerarası otobüs kazaları ve ilgili kurumlarla değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Denizli Valisi Hasan Karahan'ın başkanlığından düzenlenen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü konuşuldu. Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Köksal Semerci ile yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan dernek ve firma yetkilileri katıldı.


Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğünün ve İl Jandarma Komutanlığının hazırladıkları sunumlar gösterildi. İçişleri Bakanlığınca "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik kısa vadede ve kaza nedenli ölümler ile yaralanmaların en aza indirilmesi ve bu kazalardan kaynaklı sosyo-ekonomik kayıpların yanı sıra bireylerin toplumsal hayatı ve kamu güvenliğini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılması hedeflendiği konularına değinildi.


Toplantıda konuşan Vali Hasan Karahan, güvenlik güçlerimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra firma yetkileri ve şoförlerinde yardımcı olmasıyla birlikte kaza oranlarının daha da azalacağını belirtti.


Toplantıda Denizli'de bulunan özellikle şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan firma şoförlerine dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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