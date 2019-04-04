Son Dakika Haberleri: Denizli'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20'ye Yakın Yaralı

Denizli'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20'ye Yakın Yaralı

1 saat önce

Denizli' de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otobüste çok sayıda kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın da yaralı var.Edinilen bilgilere göre, kaza Çardak ilçesinde meydana geldi.

Denizli'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20'ye Yakın Yaralı, System.String[]
Denizli' de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otobüste çok sayıda kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın da yaralı var.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çardak ilçesinde meydana geldi. Osman Özden yönetimindeki 42 HA 856 plakalı otobüs sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Otobüs devrildikten sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları kurtarma çalışması başlatırken, kendi imkanları ile çıkan yada ekipler tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çardak ve çevre ilçelerdeki hastanelere taşınmaya başlandı. Yapılan ilk tespitlerde 20'ye yakın yaralı olduğu kaydedildi.

Kazada otobüs şoförü Osman Özden ve ismi henüz tespit edilemeyen bir yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada devrilen otomobilin Konya'dan, Aydın Kuşadası'na yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüs olduğu kaydedildi. Kazada ölü ve yaralı sayısının artmasından korkuluyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:41 Kaynak: İHA

Çardak, Denizli, 3. Sayfa
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