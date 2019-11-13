Denizli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Denizli'de, belediye otobüsünün çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.D. yönetimindeki 20 BLD 01 plakalı belediye otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 27 yaşındaki Nergiz Oymak'a çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan Oymak, 112 Acil Yardım ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi atına alındı.
Oymak'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Polis ekipleri olayla ilgili sürücüyü ifadesi için karakola götürdü.