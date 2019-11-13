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Denizli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı

7 saat önce

Denizli'de, belediye otobüsünün çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.

Denizli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Denizli'de, belediye otobüsünün çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Z.D. yönetimindeki 20 BLD 01 plakalı belediye otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 27 yaşındaki Nergiz Oymak'a çarptı.


Çarpışmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan Oymak, 112 Acil Yardım ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi atına alındı.


Oymak'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.


Polis ekipleri olayla ilgili sürücüyü ifadesi için karakola götürdü.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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