Denizli'de otogara gelen otobüste uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otobüsle geldikleri otogarda uyuşturucu madde ile yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine, otogarda operasyon düzenledi.

Takibe alınan otobüste 2 zanlının üzerlerinde ve valizlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla arama yapan ekipler, bir miktar skunk ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan açıklamada, 19-25 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, toplam 17 zanlının yakalandığı, bunlardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi.