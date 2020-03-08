Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

46 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Buldan ilçesi Girne Mahallesi Toprakçı Kaşı mevkinde meydana geldi. İsmet S., idaresindeki 20 RH 332 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrol çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç yoldan çıkarak şarampole girip ağaca çarptı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta yaralanarak sıkışan İsmet A. ile yanında yolcu olarak bulunan A.A.'yı çıkardı. Yaralılar ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsmet A., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
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