Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Denizli'de yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle elektrik direği otomobil üzerine devrilirken, araç sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza sonrası Araç içindeki yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekibi tarafından Hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ