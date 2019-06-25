Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
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Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

2 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Nezihi Aytekin (56) idaresindeki 06 FK 8001 plakalı otomobil, Denizli-Bozkurt kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi girişinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Nezihi Aytekin ile eşi Memnune (54), gelini Fatma (30) ile torunları Nisa (3) ve Berra Sıla (8) itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin çevredeki hastanelere kaldırdığı yaralılardan Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Honaz, Denizli, Güncel
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