Denizli'de otomobil çalan zanlı Manisa'da yakalandı - Son Dakika

Zanlı işlemleri için jandarmaya götürüldü, otomobil sahibine teslim edildi.

JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Manisa'da düzenlenen operasyonda zanlı F.A. (38) otomobili çaldıktan 8 saat sonra yakalandı.

Yapılan takip sonucu şüphelinin Manisa'ya doğru gittiğini belirlendi.

Denizli 'de otomobil çalan zanlı, kaçmaya çalıştığı Manisa 'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:31

Kaynak: AA

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