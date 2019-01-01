Son Dakika Haberleri: Denizli'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Denizli'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Denizli'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Halil Durgut yönetimindeki 20 VD 419 plakalı otomobil, Pamukkale Bulvarı'nda yol kenarındaki duvara çarpıp takla atarak devrildi.


Kazada sürücü Durgut otomobilde sıkıştı.


İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkartılan Durgut, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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