Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletteki gençlerden biri öldü, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Baklan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 17 yaşındaki genç öldü, sürücüsü yaralandı.

Mustafa Alan yönetimindeki 20 L 9859 plakalı otomobil, Denizli- Çivril kara yolunun Hadim Mahallesi Kavşağı'nda M.B. (17) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Gülhan Çizik'in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan M.B. ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yönden gelerek kontrolsüz kavşaktan yola çıkan motosikletle, otomobilin çarpışması yer alıyor.

Yaşamını yitiren Gülhan Çizik'in, aslen Şanlıurfalı olduğu ilçeye tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi. Çizik ve arkadaşının öğle yemeği molasının ardından tarladaki su borularını döşemek için yola çıktıkları belirtildi.

Bu arada gözaltına alınan otomobil sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.