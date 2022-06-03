Yaralanan her iki araç sürücüsü Arcan ve Özdemir Denizli Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Kazımcan Dedeoğlu yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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