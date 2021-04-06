Denizli'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Sert ile yanındaki Ayhan Duyar, Müjde Kılıç ve Meryem Öztürk, minibüs sürücüsü Yiğit ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.

?????İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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