Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

34 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, T.Ö (38) idaresindeki 48 TT 781 plakalı otomobil, 29 Ekim Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta, Tuncay Haliloğlu'nun (31) kullandığı 20 SC 714 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Haliloğlu, yola savrularak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Haliloğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaza sonrası otomobil sürücüsü T.Ö'yü gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:42 Kaynak: AA
Merkezefendi, Denizli, Güncel
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