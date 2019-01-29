Son Dakika Haberleri: Denizli'de Otomobil İş Yerine Girdi

Denizli'de Otomobil İş Yerine Girdi

28 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin iş yerinin vitrinini kırıp içeri girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'de Otomobil İş Yerine Girdi, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin iş yerinin vitrinini kırıp içeri girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Servergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 20 LV 717 plakalı otomobilin sürücüsü Galip T. (42), park halindeki aracı geri manevra yaparak bulunduğu yerden çıkarmak istedi. Ekseni etrafında ters yöne dönen otomobil, yol kenarındaki mağazanın vitrininden içeri girdi.

Kazada sürücü ve yanındaki kadın yara almazken iş yerinde hasar oluştu.

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde park halindeki otomobil geriye doğru hareket ettikten sonra ekseni etrafında dönüp iş yerinin vitrininden içeri giriyor. Sürücü ve yolcu çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilden iniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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