Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
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Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

56 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin yolun kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin yolun kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ali Kemal Türk yönetimindeki 20 V 1438 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi yakınlarında yol kenarında park eden kamyona arkadan çarptı.


Kazada otomobilin sürücüsü Türk, araç içerisinde sıkıştı.


Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkartılan Türk, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:44 Kaynak: AA
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