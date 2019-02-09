Son Dakika Haberleri: Denizli'de Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ters şeride girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ters şeride girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesinde Almanca öğretmeni olan Şeyma Kasterli (30) kullandığı 09 YM 859 plakalı otomobille Bağbaşı Mahallesi Saray Caddesi'ndeki bölünmüş yol üzerinde dönüşü yasak olan bölgeden karşı şeride geçmeye çalıştı.

Bu sırada Acıpayam Bulvarı üzerinde seyir halindeki Himmet Akbaş'ın kullandığı 20 KD 201 plakalı kamyon, otomobile çarptı.


Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi.


İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Kasterli ile annesi Kübra (65) ve dayısı Halil Verim'i kurtardı.


Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Halil Verim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:07 Kaynak: AA

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