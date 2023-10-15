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Denizli'de Otomobil Kazası: Lise Öğrencileri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Denizli'de Otomobil Kazası: Lise Öğrencileri Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 15.10.2023 18:53

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kazada lise öğrencileri Emre Çakıl ve İklim Göksu Dönmez hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Emre Çakıl'ın karikatürist olduğu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan aldığı ödülün ortaya çıktığı belirtildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kazada ölen lise öğrencileri Emre Çakıl (17) Denizli'de arkadaşı İklim Göksu Dönmez (17) ise Uşak'ta toprağa verildi. Hayatını kaybeden lise öğrencisi Emre Çakıl'ın karikatürist olduğu, 2 yıl önce Çevre Günü nedeniyle düzenlenen yarışmaya katılarak kazandığı para ödülünü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın elinden aldığı ortaya çıktı. 2 arkadaşın ölümüne neden olan ve 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Fatih Arıkan, tutuklandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Arıkan yönetimindeki KB-362-P Hollanda plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen İklim Göksu Dönmez ve Emre Çakıl'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki genç metrelerce savrulurken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dönmez ve Çakıl'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki gencin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis kaçan sürücünün peşine düştü. Otomobil, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre mesafede park halinde bulundu.

2.25 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Fatih Arıkan, emniyete götürüldü. İfadesinde yolun karşısına geçmek isteyen gençleri görmediğini, otomobili durduramadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Arıkan, 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ÖDÜLLÜ KARİKATÜRİSTMİŞ

Kazada arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Emre Çakıl'ın 2 yıl önce Çevre Günü nedeniyle düzenlenen yarışmada dereceye girdiği ve para ödülünü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın elinden aldığı ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden lise öğrencilerinden Emre Çakıl, Denizli'de, İklim Göksu Dönmez ise Uşak'ta toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Otomobil Kazası: Lise Öğrencileri Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Otomobil Kazası: Lise Öğrencileri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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