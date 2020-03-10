Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

12 dakika önce

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, System.String[]

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Mustafa Gökhan Göçtü (40) idaresindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil ilçe çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Göçtü'nün cansız bedenini kaza mahallinden birkaç metre ilerideki tarım arazisinde buldu.


Yapılan incelemelerin ardından Göçtü'nün cenazesi Çardak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Göçtü'nün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Çardak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:06 Kaynak: İHA
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