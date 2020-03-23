Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tayfun Hatay idaresindeki 20 K 7698 plakalı otomobil, Yenicekent Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü Hatay ile otomobilde bulunan Ali Geyik ve Ahmet Aktar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Aktar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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