Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sefa Çağlayan idaresindeki 20 AEM 850 plakalı otomobil, Serinhisar-Yatağan kara yolunun Ayazçalı mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Çağlayan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde sıkışan Yahya Caner, Coşkun Ertan, Ali Çayan ve Murat Yıldırım itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık ekiplerince Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı Ali Çayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika