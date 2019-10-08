Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:28 Kaynak: AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Kaya idaresindeki 64 FR 302 plakalı otomobil, ilçe girişinde yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İtfaiye ekipleri, sürücü Kaya ile yanında bulunan Musa Kaya'yı sıkıştığı yerden çalışmayla kurtardı.
Sağlık ekipleri yaralıları Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.
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