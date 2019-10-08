Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

41 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Serkan Kaya idaresindeki 64 FR 302 plakalı otomobil, ilçe girişinde yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


İtfaiye ekipleri, sürücü Kaya ile yanında bulunan Musa Kaya'yı sıkıştığı yerden çalışmayla kurtardı.


Sağlık ekipleri yaralıları Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.

Serkan Kaya, Acıpayam, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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