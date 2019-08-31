Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

2 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Süleyman Mutlu'nun kullandığı 40 EF 264 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü Mutlu'yu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kazada sürücü ile yanındaki isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Süleyman Mutlu, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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