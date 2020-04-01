Son Dakika › Güncel › Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
6 saat önce
Pamukkale ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Pamukkale ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Kızılhan'ın kullandığı 20 V 1501 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi 3. Sokak yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Kızılhan, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile araçtaki 3 kişi, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:10 Kaynak: AA
Son Dakika Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı Böyle vicdansızlık görülmedi California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti